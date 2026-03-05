Inaugura FO-UACH XXVII Semana de Odontología en el marco de su 35 Aniversario

En el marco del 35 aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se llevó a cabo la inauguración de la XXVII Semana de Odontología, un espacio que reúne a estudiantes, docentes y profesionales de la salud bucal con el objetivo de fortalecer la actualización científica, promover la investigación y fomentar el intercambio de conocimientos en el área odontológica.

En este sentido, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, declaró que la Universidad se enorgullece de formar profesionales útiles para la sociedad. Señaló que la institución ha contribuido con sabiduría e innovación a través de sus casi tres mil egresados de esta unidad académica, quienes constituyen pilares de la comunidad, al reafirmar su compromiso con la educación y el cuidado de la salud.

Por su parte, el director de la Facultad de Odontología, Dr. Juan Antonio Galache Vega, expresó que la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales representa un testimonio del trabajo que esta unidad académica ha realizado durante 35 años. Destacó que celebrar este aniversario significa reconocer a quienes han construido la historia de la Facultad y permite mirar hacia el futuro con orgullo, con el compromiso permanente de formar profesionistas con sentido ético y humano, dedicados al cuidado de la salud bucal y al bienestar de la comunidad. Asimismo, el director reconoció el trabajo del personal docente y administrativo, así como el esfuerzo del equipo que integra la Facultad, al destacar su papel fundamental en la formación de generaciones de odontólogos comprometidos con la sociedad.

Cabe resaltar que la ceremonia no solo estuvo encabezada por el Dr. Galache, sino por el secretario general de la Universidad, Dr. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano. También asistieron directores de diversas facultades y unidades académicas, además de representantes de colegios de odontología de la entidad.

Como parte de esta ceremonia, se realizó un reconocimiento especial a quienes han ocupado la dirección de esta unidad académica a lo largo de su historia: Jesús Duarte Mayagoytia, Julio Villegas Ham, Jorge Perrusquia Jasso, Gustavo Alatorre Vallarino y Gerardo Bueno Acuña, quienes contribuyeron al desarrollo y consolidación de la institución.

Dentro del programa de actividades de la XXVII Semana de Odontología se contemplan conferencias magistrales, concursos académicos, encuentros de investigación, actividades culturales y acciones de servicio social, entre ellas jornadas de atención odontológica gratuita para la comunidad.

Entre las ponencias destacadas se encuentran las impartidas por los doctores Chrystian Mejía Delgadillo, Raziel Martagón Cabrera y Dionisio Cortéz Ramírez, quienes abordaron temas relacionados con el diseño de sonrisas, técnicas en restauraciones y avances en la práctica odontológica contemporánea.

Con estas actividades, la Facultad de Odontología reafirma su compromiso con la formación de profesionistas que no solo cuidan la salud bucal, sino que también contribuyen al bienestar y calidad de vida de la sociedad.