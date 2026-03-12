Inaugura FMyCB-UACH II Congreso Internacional “Neurociencias, Enseñanza y Aprendizaje:Un puente en construcción”

La Universidad Autónoma de Chihuahua inauguró el II Congreso Internacional “Neurociencias, Enseñanza y Aprendizaje: Un puente en construcción”, organizado a través de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas en coordinación con el Centro de Estudios de Neurociencia Educativa, con el propósito de generar un espacio de diálogo académico sobre los avances científicos que contribuyen a comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El acto protocolario fue encabezado por el Dr. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, secretario general de la UACH, así como por el Dr. René Núñez Bautista, director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, quienes destacaron la importancia de impulsar encuentros académicos que fortalezcan el vínculo entre la investigación científica y la educación. Señalaron que la formación del presente y del futuro se sustenta en el conocimiento generado desde la ciencia, por lo que resulta fundamental construir puentes entre la investigación y el aula para impulsar avances en los procesos educativos.

En su mensaje, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Gobierno del Estado, Mtro. Guillermo Márquez Lizalde reconoció la relevancia de integrar los aportes de las neurociencias en la práctica docente, ya que este enfoque permite comprender con mayor profundidad los procesos cognitivos, emocionales y sociales que intervienen en el aprendizaje. Añadió que la incorporación de este conocimiento fortalece las estrategias educativas y contribuye a la formación de estudiantes con mayores herramientas para enfrentar los retos del siglo XXI.

Como parte del programa académico, el congreso reúne a especialistas nacionales e internacionales que abordan diversos enfoques sobre el aprendizaje desde la perspectiva de las neurociencias. Entre las actividades del primer día destacó la ponencia magistral “¿Cómo sucede el aprendizaje? Aportes desde las neurociencias”, impartida por Diana Lorena Rubio, así como la presentación “Promover el bienestar psicosocial y la salud mental de niños, niñas y adolescentes: la experiencia de UNICEF”, a cargo de Aurore Brossault, especialista del organismo internacional UNICEF.

El programa también incluye conferencias sobre neurobiología del aprendizaje y la conducta, mindfulness y neuroplasticidad, así como neurobiología de las emociones y la motivación, impartidas por el reconocido neurocientífico Eduardo Calixto. De igual forma, se presentarán temas relacionados con neuroeducación en los procesos evaluativos, a cargo del Dr. José López Loya, y “Neurociencias y diversidad en el aula”, conferencia virtual de Tracey Tokuhama Espinosa.

Además de las ponencias magistrales y presentaciones de investigación, el encuentro contempla talleres especializados y una exposición permanente de pósters científicos en el lobby del Poliforum “Dr. Manuel Gómez Moreno”, con el objetivo de difundir proyectos académicos y fomentar el intercambio de conocimiento entre investigadores, docentes y estudiantes.

El II Congreso Internacional “Neurociencias, Enseñanza y Aprendizaje: Un puente en construcción” consolida a la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH como un espacio de reflexión académica que promueve la innovación educativa y el diálogo interdisciplinario entre ciencia, educación y sociedad.