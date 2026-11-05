Inaugura FCPYS-UACH el “Segundo Congreso de Geopolítica y Estudios Globales”

Con ponencia magistral a cargo del embajador de la República Democrática y Popular de Argelia en México, Messaoud Mehila.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua celebró la inauguración del Segundo Congreso de Geopolítica y Estudios Globales “Maestra Yezbelini Gallardo Bahena”, con la conferencia magistral “Las expectativas de Argelia y África respecto a las reformas del orden mundial” a cargo del embajador de la República Democrática y Popular de Argelia en México, Messaoud Mehila.

Esta segunda edición busca fortalecer la formación de las y los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales mediante el intercambio con expertos nacionales e internacionales en política exterior, diplomacia, relaciones internacionales y geopolítica, además de promover la participación activa de la comunidad universitaria.

El director de la Facultad, Mtro. Mario Alberto Duarte Bustillos enfatizó que “para una correcta formación debe existir un estudiante dispuesto e interesado en el proceso de enseñanza”. Asimismo, reconoció el esfuerzo del Comité Organizador, conformado por estudiantes y docentes, quienes fueron los encargados de llevar a importantes ponentes para el ciclo de conferencias y actividades académicas que buscan generar un espacio de análisis, reflexión y aprendizaje sobre los desafíos globales contemporáneos.

Por otro lado, el Dr. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, secretario general de la UACH, en representación del rector, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos indicó que para la Universidad Autónoma de Chihuahua la educación representa un gran compromiso con la sociedad, pues una de las tareas principales es formar profesionistas capaces de generar un criterio propio y capaces de comprender lo que sucede en su entorno.

En este sentido, el Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado, María Eugenia Campos Galván, dijo sentirse contento de acompañar a estudiantes y académicos en este tipo de eventos que permiten a las juventudes participar en foros de gran dimensión. De igual forma, realizó la declaratoria inaugural oficial.

En el evento también estuvieron presentes el Lic. Jesús Gilberto Elias Ogaz, subdirector de Industria de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del municipio de Chihuahua, en representación del alcalde de Chihuahua, René Chavira Venzor; el Lic. Abraham Daniel Reza Pérez, en representación del Instituto Chihuahuense de la Juventud; y la presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), Dra. Claudia Márquez Díaz.