Piden diputados conocer Plan de JCAS de agua potable en el Estado

La diputada América Aguilar y el diputado Octavio Borunda presentaron una serie de preguntas dirigidas al Director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, el Ingeniero Mario Mata, sobre la situación del agua en el Estado.

Esto, ante los problemas de contaminación de agua registrados en Jalisco y la posterior declaración del director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Alan Falomir, quien descartó que la entidad pudiera enfrentar una crisis similar y atribuyó lo ocurrido a la falta de previsión.

“Si bien estas declaraciones expresan confianza en las condiciones del sistema de abastecimiento local, resulta pertinente conocer los elementos técnicos que las sustentan” declaró Aguilar Gil.

El cuestionamiento va dirigido a saber cuál es la calidad del agua en chihuahua, cuáles de los 67 municipios se aplica actualmente un programa de recuperación para eficientar la red de tuberías de agua potable, así como las medidas concretas que se están tomando para mejorar el estado de las tuberías en el Estado.

Para concluir, Borunda Quevedo hizo hincapié en que, en Chihuahua, las condiciones climáticas, las sequías recurrentes, las altas temperaturas y la creciente demanda de agua hacen indispensable fortalecer la planeación y la inversión en infraestructura hidráulica.