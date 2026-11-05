Presentan en el Congreso del Estado el libro La voluntad de no rendirse, que rescata la vida y legado del profesor Raúl Gómez Ramírez

Chihuahua, Chih., 5 de noviembre de 2026. Con el propósito de preservar la memoria histórica y reconocer las luchas sociales que marcaron la vida de distintas generaciones, este miércoles se llevó a cabo la presentación del libro La voluntad de no rendirse, de Fernando Sandoval Salinas, una obra testimonial dedicada a la vida, trayectoria y legado del profesor Raúl Gómez Ramírez.

El encuentro fue promovido por la diputada de morena, Herminia Gómez Carrasco, hija del profesor Raúl Gómez Ramírez, quien impulsó este espacio para compartir una historia de vida marcada por la dignidad, la perseverancia y el compromiso con las causas sociales.

La presentación tuvo lugar a las 17:00 horas en el Mezzanine del H. Congreso del Estado de Chihuahua y contó con la presencia del autor, Fernando Sandoval Salinas, así como de los comentaristas Jaime García Chávez y Jesús Vargas Valdez, quienes compartieron sus reflexiones en torno al contenido y contexto histórico de la obra.

La voluntad de no rendirse recupera las experiencias y luchas del profesor Gómez Ramírez en el contexto de los movimientos agrarios, magisteriales y populares del siglo XX en México. A través de su historia, el libro retrata a una generación de hombres y mujeres que defendieron sus ideales frente a la represión, las desigualdades y las injusticias sociales.