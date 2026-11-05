Dialogamos sobre el futuro de Chihuahua: De la Peña tras reunión con Alan, Ale y Alfredo

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que en la reunión que sostuvo con Alfredo Chávez, Alan Falomir y Alejandra Enríquez se abordaron temas del futuro del Estado y de la capital, concurriendo todos en la idea de que solo trabajando de la mano es como se podrá ofrecer algo interesante a la ciudadanía.

Asimismo, mencionó que ya habrá tiempo de hablar de aspiraciones, toda vez que tanto Alfredo Chávez como Alan Falomir expresaron en diversas ocasiones su interés de representar la candidatura de Acción Nacional para la ciudad de Chihuahua.

De la Peña Grajeda señaló que la reunión se realizó ayer por la mañana, agregando que la gente de Chihuahua espera un Estado pujante, con progreso, que construya su futuro de manera positiva y que no sea a partir de las diferencias personales.

A tráves de sus redes sociales el secretario compartió una imagen en donde aparece con la titular de Cultura, Alejandra Enríquez; el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz; así como con el coordinador de los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez Madrid.