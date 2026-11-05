Adecuación de Ley de Bienes es por el desarrollo económico; asegura Joss Vega

Joss Vega, diputada presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua dio a conocer que el dictamen de Ley de Bienes del Estado de Chihuahua en el cual se quita el proceso de venta pase por el Congreso del Estado y está pueda ser una decisión del Gobierno del Estado.

“Es un tema que se estuvo manejando que era un cheque en blanco para empresarios y entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se manifiestan las cosas porque es un tema del desarrollo económico de Chihuahua y que pueda tener un desarrollo económico y empleos que es la traducción”, comentó.

Asegura que está iniciativa no le quita el “legislar” a los diputados pues es parte del trabajo de cambios en la ley, esto tras los señalamientos del Coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, destaca que es un tema que morena también tiene que informarse.

Asimismo, la diputada panista destacó que este proyecto hace una excepción en reservas territoriales y no sustituye los procesos jurídicos, ni normativos pues su único fin es el tema económico, el impulsar la economía a donde va pues no representa un cheque en blanco.

“esta propuesta la presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)”, concluyó.