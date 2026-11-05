“Están en todo su derecho de reunirse con quien les convenga”: Vega ante foto de diputados con Rafa Loera

La diputada panista y presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega señaló que la foto que circula en redes en donde se reúnen los diputados Carlos Olson, Jorge Soto, Karla Rivas en conjunto con el grupo de panistas que apoyaban a César Jáuregui, es parte de un derecho de apoyo el cual será respetado.

“Me parece que mis compañeras y compañeros tienen todo el derecho como siempre existe en Acción Nacional que se puedan unir y ver, que es lo mejor que convenga no a intereses personales sino lo mejor que le convenga al partido y que eso a su vez se traduzca en estas decisiones importantes y tienen todo el derecho de unirse con quienes ellos quieran”, comentó.

Asegura que se debe seguir revisando el proceso de elección de candidatos una vez que exista el proceso, reitera que es un grupo de panistas que están revisando el mejor interés para el PAN.

Cabe destacar que en la imagen aparecen los regidores de Acción Nacional, Félix Martínez e Isaac Díaz así como el actual director de Obras Públicas, Carlos Rivas con el aspirante a la alcaldía Rafael Loera.