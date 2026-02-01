Inaugura Claudia Sheinbaum carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inauguró el Eje Prioritario Bavispe -Nuevo Casas Grandes, en el que se invirtieron mil 822 millones de pesos y se generaron 5 mil 466 empleos directos e indirectos.

Durante la apertura de la carretera, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, comentó que la obra tiene 134 km de longitud, 18 km en Sonora y 116 km en Chihuahua; 67 km fue construcción nueva y 67 km de conservación.

Añadió que la carretera tiene dos carriles, siete puentes y dos entronques y los trabajos iniciaron en marzo de 2025 como parte del compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el evento en el que estuvo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, Esteva Medina indicó que la carretera tiene interconexión de Agua Prieta a Bavispe y el tramo nuevo lle ga a Nuevo Casas Grandes.

Explicó que del km 0 al 18 se hicieron cortes en la sierra con elevaciones en algunos de los tramos y a lo largo de este trayecto se hicieron dos puentes: El Membrillo, de 122 metros y El Fuste, de 62 metros.

En tanto que en el Entronque Monte Verde se ubican cinco puentes más: El Papalote (30 metros), Los Pilares (40 metros), Las Profesoras (40 metros), La Enramada (30 metros) y La Pila (120 metros). “Casi 400 metros de viaductos o puentes”, indicó.

El funcionario federal detalló que del km 18 al 67 se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación con la participación de 237 trabajadores.

Esteva Medina resaltó que la volumetría total representó más de un millón 300 mil metros cúbicos de cortes; un millón 624 mil metros cúbicos de terraplenes; casi 24 mil metros cúbicos de concreto; mil 400 toneladas de cerca de acero y cerca de 30 mil metro s cúbicos de asfalto, así como 114 obras de drenaje importantes para asegurar la vida útil de la carretera.

También se cuidó el tramo con pasos de fauna y pasos ganaderos “fueron 10 meses de trabajos continuos, hubo lluvias y afectaciones, sin embargo, se logró cumplir en tiempo el compromiso de entregar la obra”.

Finalmente, aseguró que hoy se construyen caminos que transforman, que no dividen, sino que integran; caminos que comprenden a quienes los transitan.

“Y necesitamos palabras que acompañ en esos caminos, que nombren con claridad, que inspiren confianza, que no se queden atrás de los hechos. En la Cuarta Transformación y con la Presidenta Claudia Sheinbaum seguiremos construyendo caminos que son destinos”, agregó.