IMSS y sindicato instalan mesa de trabajo para “construir nueva propuesta” salarial

“Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el #IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial”, informó el Instituto en sus redes. Foto @Tu_IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que fue instalada la mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para “construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a la institución”.

Lo anterior, luego de que en la madrugada fue confirmado que en la consulta nacional de revisión salarial fue rechazada la propuesta de 2.9 por ciento al tabulador y 3.9 por ciento en prestaciones.

Poco antes, en conferencia de prensa integrantes del movimiento disidente de trabajadores denunciaron que no fueron convocados a la mesa de trabajo y que a más de 20 horas de la votación aún el gremio no ha dado a conocer el resultado oficial de la consulta.

Advirtieron que no aceptarán menos del 10 por ciento de incremento en sus percepciones. Asimismo, destacaron que en sus demandas centrales permanece la realización de un congreso nacional extraordinario y la destitución del líder sindical, Rafael Olivos.

En el plantón que mantienen a las afueras de las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, donde fue evidente que aún no existe una postura unificada en torno a los pasos a seguir, algunos de ellos dijeron que no descartan que las movilizaciones continúen “porque hasta ahora no se ha logrado nada” y llamaron a la base trabajadora a no bajar la guardia.

Indicaron que hasta el momento en la Ciudad de México se mantienen sólo dos plantones, además de siete tomas de secciones sindicales en varios estados del país.

Rafael Soto, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI, propuso la toma paulatina de más secciones sindicales y la destitución de todo el Comité Ejecutivo.

Sobre la instalación de la mesa de trabajo con el IMSS, de la que no se ha especificado en dónde se lleva a cabo, el SNTSS aseguró que su prioridad es “alcanzar acuerdos mediante el diálogo, con firmeza y responsabilidad en la defensa de nuestros derechos”.