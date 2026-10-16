Angélica Vale que se sometió a una mastectomía para reducir el riesgo de cáncer

El antecedente de su mamá y el deseo de acompañar a sus hijos la llevaron a Angélica Vale tomar una decisión de quitarse los senos.

Angélica Vale tomó una decisión importante sobre su salud después de conocer que sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama habían aumentado de 23 a 42 por ciento. La actriz decidió someterse a una mastectomía preventiva, una cirugía que consiste en retirar el tejido mamario para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Durante una conversación con su mamá, Angélica María, en el podcast Las Angélicas, la protagonista de La fea más bella explicó cómo llegó a esa determinación y por qué los antecedentes médicos de su familia influyeron en el proceso.

Angélica Vale se sometió a una mastectomía para reducir el riesgo de cáncer

La posibilidad de enfermar de cáncer de mama cobró mayor relevancia cuando Angélica María volvió a enfrentarse a la enfermedad. A esto se sumó la preocupación de Angélica Vale por sus hijos y el deseo de estar presente en sus vidas durante muchos años.

La actriz recordó que todo comenzó cuando una doctora le realizó una serie de estudios para evaluar su riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los resultados iniciales indicaron que tenía 23 por ciento de probabilidades de padecer la enfermedad. Ante ese panorama, la especialista le recomendó hacer algunos cambios y continuar con las evaluaciones antes de decidir qué tratamiento o procedimiento sería conveniente.

Angélica Vale (Getty Images)

“Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después’”, relató.

Sin embargo, mientras Angélica Vale continuaba con su proceso médico, Angélica María volvió a ser diagnosticada con cáncer de mama. La experiencia de su mamá hizo que la actriz prestara todavía más atención a su propia situación: “En ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”, explicó.

El cambio en los resultados llevó a su doctora a plantearle una alternativa más definitiva: realizarse una mastectomía preventiva para disminuir las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

La razón que llevó a Angélica Vale a considerar la mastectomía

La actriz recordó que la especialista la hizo pensar sobre su situación familiar y sus planes a futuro. Entre los temas que hablaron estuvo la posibilidad de tener más hijos, algo que Angélica Vale descartó. Fue entonces cuando la doctora le planteó directamente la posibilidad de retirar el tejido mamario. La conversación también estuvo marcada por la experiencia personal de la médica con el cáncer de mama, según contó la actriz.

La recomendación quedó grabada en su memoria por la manera en que la especialista relacionó la decisión con su vida como mamá. “Angélica, ya le diste de comer a tus hijos, ¿de qué te sirven?”, recordó que le preguntó.

Después de valorar la situación, la actriz decidió aceptar la propuesta:“Entonces, quítatelas, hazte una mastectomía, quítatelas. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, sí, okay’”, contó sobre el momento en que tomó la decisión.

Angélica Vale habla del dolor y la recuperación tras la cirugía

Durante la platica con su mamá, la actriz también hizo algunas bromas sobre los cambios físicos que experimentó después de bajar de peso y la apariencia de sus senos antes de la operación.

“Debo reconocer que ya con la bajada de peso que di, sí dije: ‘Que hagan algo con estas bubis porque estaban ya muy feítas’. Pues adelgazada, mamá, todo se cuelga. Sí, no, no, calcetín con canica”, comentó entre risas.

Sin embargo, enseguida aclaró que la apariencia física no fue el motivo principal para someterse a la cirugía. Su prioridad era reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, aunque reconoció que el proceso tuvo consecuencias físicas y requirió tiempo de recuperación: “No, a ver, lo importante fue la salud. Eso la verdad es que es broma. Pero sí, el hacerme la mastectomía sí dolió, obviamente, sí me dolió, sí estuve en cama un rato”, reconoció.

La actriz explicó que, después de la intervención, le colocaron implantes mamarios y pudo retomar su vida cotidiana. La decisión, aseguró, estuvo relacionada con la tranquilidad que buscaba frente a sus antecedentes familiares y los resultados de sus evaluaciones médicas.

“Y ya tenía el segundo susto. Ya el segundo susto ya había salido. Entonces dije: ‘No, ya de una vez’. Y entonces llegué y tracapum, me quité todo. Me pusieron unos implantes muy bonitos. Y sigo viviendo igual, pero sabiendo que no tengo ningún riesgo de que me dé cáncer de mama”, relató.

Aunque la mastectomía preventiva puede reducir considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de mama, no lo elimina por completo. Por eso, Angélica Vale explicó que sigue acudiendo a revisiones médicas periódicas.