IMSS presenta resultados sobre inmunidad contra sarampión y destaca avances del nuevo esquema de vacunación

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó los resultados

más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en materia de protección

inmunológica contra el sarampión, cuyos hallazgos permiten identificar el nivel de inmunidad por grupos

de edad y evaluar los efectos de los esquemas de vacunación aplicados en distintos periodos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del IMSS explicó que la muestra considerada para este análisis incluye 12 mil visitas domiciliarias y

más de 3 mil muestras de sangre, lo que permite determinar la presencia de anticuerpos y, por lo tanto, el nivel de protección alcanzado por la población.

Zoé Robledo subrayó que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión protege muy bien y ofrece

niveles de inmunidad de 93 a 95 por ciento, mientras que la segunda dosis eleva la protección hasta 99 por ciento y la sostiene a largo plazo.

Por ello, insistió en la importancia de contar con esquemas completos.

Destacó que para evitar las deserciones históricas entre la primera aplicación, a los 12 meses, y la segunda,

a los 6 años, desde 2021 se implementó un nuevo esquema de vacunación universal, que establece la

primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda a los 18 meses.

“Los niños más pequeñitos

afortunadamente son los más protegidos”.

El director general del IMSS también resaltó que un estudio publicado recientemente en la revista Vaccine,

basado en los datos de seroprevalencia de la propia Ensanut, concluye que la probabilidad de brotes en

adultos jóvenes responde directamente a la baja cobertura de segundas dosis en años anteriores.

“Por eso

es importante que todos estemos atentos a los llamados a la vacunación”.

Recordó que la Ensanut es un ejercicio continúo coordinado por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional

de Salud Pública (INSP).

Zoé Robledo indicó que los resultados muestran que las niñas y los niños de 0 a 10 años son actualmente

el grupo más protegido, con coberturas de entre 82 y 83 por ciento.

En contraste, los niveles de inmunidad

disminuyen conforme aumenta la edad, debido principalmente a la falta de aplicación de la segunda dosis

de refuerzo en años anteriores de implementarse el nuevo esquema de vacunación universal.

Detalló que la cobertura entre 11 y 15 años se reduce a 78 por ciento, mientras que entre 16 y 20 años es

de 68 por ciento, refuerzo que debió aplicarse en los años correspondientes a las administraciones

federales de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El director general del IMSS aclaró que en el caso del grupo de 21 a 25 años la cobertura baja a 55 por

ciento, correspondiente al periodo en que la segunda dosis debió administrarse entre 2006 y 2012.

Agregó que para la población de 26 a 30 años la cobertura es de 47 por ciento, vinculada al periodo del

gobierno del expresidente Vicente Fox.

Zoé Robledo sumó que las personas de 31 años o más presentan coberturas cercanas al 50 por ciento, las

cuales combinan periodos de las administraciones de los exmandatarios Vicente Fox y Ernesto Zedillo.

Concretó que en los grupos de mayor edad la inmunidad natural era más frecuente debido a una mayor

circulación del virus en décadas anteriores.

El Gobierno de México, a través de sus instituciones de salud pública, reiteró que el fortalecimiento de la

vigilancia epidemiológica, la coordinación y la vacunación oportuna son piezas clave para prevenir brotes

en el país.