Imputados por homicidio en Riberas de Sacramento quedaron en prisión preventiva

• Fueron detenidos en el término de la flagrancia por elementos de la AEI y de la DSPM

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, formuló imputación por el delito de homicidio calificado en contra de Jesús Eduardo M. C., y Eduardo Miguel M. D.

Ambas personas de 24 y 21 años de edad, respectivamente, fueron detenidas el pasado viernes 26 de diciembre, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Publica Municipal (DSPM), debido su posible participación en la muerte de un masculino, en la colonia Riberas del Sacramento.

En la audiencia inicial efectuada ayer lunes, el Juez de Control conocedor de la causa penal 5336/2025, decretó legal la detención de los imputados, a quienes impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el día viernes 2 de enero de 2026, a las 10:30 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, y se proporciona seguridad a las familias de las víctimas, que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).