Imputado por robo enfrentará su situación jurídica en prisión preventiva

Los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, permitieron que un Juez de Control vinculará a proceso al imputado Luis Eduardo C. H., por el delito de robo con penalidad agravada, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos que se le imputan ocurrieron los días 10 y 11 de abril de 2025 en la ciudad de Parral, cuando en compañía de diverso sujeto, se apoderó de herramientas con valor de 135 mil pesos, propiedad de la empresa para la que laboraba.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente en la persecución de los delitos, llevar ante los tribunales a quienes los cometen y procurar justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).