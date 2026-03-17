Impulsan producción agrícola en Aldama con coordinación entre municipio y Estado

Con el objetivo de fortalecer la producción agrícola y garantizar la llegada de apoyos estatales al campo local, la alcaldesa Sandra Galindo participó como invitada especial en una reunión informativa organizada por la Asociación de Nogaleros de Aldama, encabezada por su presidente, el ingeniero José Alberto Corral.

Durante el encuentro, productores de la región conocieron de primera mano los programas vigentes para el actual ciclo productivo, los cuales fueron expuestos por el ingeniero Rogelio Olvera, representante de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

En su mensaje, la alcaldesa destacó el papel fundamental de los productores como motor económico y generadores de empleo en el municipio, subrayando la importancia de mantener una estrecha coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“Es vital que como administración municipal seamos un enlace sólido con el Gobierno del Estado para acercar más apoyos al campo. Nuestros productores siguen trabajando y generando oportunidades para las familias de Aldama”, expresó.

Asimismo, resaltó que, a través de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal, encabezada por Aarón González, se ha logrado consolidar una sinergia que permite aterrizar proyectos en beneficio directo de las comunidades rurales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Nogaleros, José Alberto Corral, agradeció la participación de los asistentes y señaló que este tipo de reuniones buscan brindar certidumbre a los productores sobre las herramientas técnicas y financieras disponibles. También reconoció la presencia de actores clave en el sector, como Matías Mesta.

En tanto, Rogelio Olvera explicó que el Gobierno del Estado mantiene una política de cercanía mediante personal técnico en campo, lo que permite atender de manera directa las necesidades del sector. Sin embargo, señaló que la falta de recursos federales ha representado un reto para el desarrollo de proyectos productivos en Chihuahua.

Finalmente, autoridades municipales y productores acordaron dar seguimiento a las solicitudes de equipamiento, tecnificación y mejora de procesos, reafirmando el compromiso de fortalecer al sector nogalero de Aldama como un pilar clave en la economía regional.