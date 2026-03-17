Impulsa Rosana Díaz Reyes sanciones más firmes contra la omisión de cuidados a animales

Con el propósito de proteger a quienes no tienen voz, la diputada Rosana Díaz Reyes presentó una iniciativa para reformar el artículo 364 del Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de aumentar las multas por omisión de cuidados a animales de compañía.

La propuesta contempla sanciones de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes, siendo responsables de un animal, incumplan con su deber de brindarle alimento, agua, resguardo y atención, poniendo en riesgo su salud o su vida.

Asimismo propone una pena de 6 meses hasta un año cuando se tenga el propósito de infligir tortura prolongada o la persona sea reincidente.

“La forma en que tratamos a los animales refleja quiénes somos como sociedad. No podemos normalizar el abandono ni la negligencia”, expresó la legisladora.

La iniciativa reconoce que la omisión de cuidados también es una forma de maltrato, que provoca sufrimiento silencioso y que debe ser atendida con mayor firmeza por la ley.

Asimismo, se destaca que los recursos derivados de las multas serán destinados al Fondo Estatal de Bienestar Animal, fortaleciendo acciones de rescate, atención veterinaria y protección.

Finalmente, Rosana Díaz Reyes reiteró que avanzar en la protección animal es avanzar hacia una sociedad más justa, empática y respetuosa de la vida.