Impulsa Estado desarrollo forestal sustentable y conservación de los recursos naturales en la Sierra Tarahumara

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) dio a conocer los avances alcanzados durante 2025, en materia de aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales.

Dichas acciones fueron implementadas a través del Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable y de Recursos Naturales, con el cual se fomentan prácticas silvícolas responsables, cultivo forestal y se brindan apoyos para la certificación de buen manejo.

El año pasado la Dirección de Desarrollo Forestal ejerció 2 millones 500 mil pesos para mejorar la estructura, distribución y regeneración de los bosques, mediante podas, preaclareos y aclareos en la modalidad de cultivo forestal.

Con estas actividades se benefició a 4 mil 521 propietarios o poseedores de recursos forestales de los municipios de Balleza, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Maguarichi, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi.

Se apoyó a más de 2 mil personas propietarias de terrenos en los procesos de certificación, ratificación o revalidación de buenas prácticas en el manejo de los bosques.

El vivero “Fernando Foglio Miramontes” que se ubica sobre el kilómetro 18.5 de la carretera Delicias-Naica, produjo un millón de plantas que se destinaron a proyectos de restauración, reconversión productiva, y a reforestaciones urbanas y suburbanas.

Fueron distribuidas especies frutales, ornamentales y forestales, tanto maderables como no maderables, en beneficio de 37 mil personas.

Con una inversión de 4 millones de pesos (mdp), se desarrollaron siete proyectos de restauración de suelos, para rehabilitar ecosistemas en deterioro y prevenir la degradación ambiental en municipios convergentes dentro de la microcuenca Situriachi.

Se restauró el ciclo hidrológico y la captura de carbono mediante proyectos de compensación ambiental, con obras de captación y almacenamiento de agua en 20 municipios, con una inversión de 24 mdp, en favor de 13 mil 821 miembros de ejidos y comunidades.

Además fueron apoyados tres estudios de interés interinstitucional impulsados por la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Región de Manejo Silvícola de Guachochi, A. C. y el Ejido Cieneguita de la Barranca, con una inversión total de un millón 500 mil pesos.

Dichos estudios permitirán fortalecer el conocimiento técnico del sector, analizar mercados para productos, implementar sistemas de monitoreo ecológico y generar estrategias para reducir la deforestación, y promover la restauración de los ecosistemas.