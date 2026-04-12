Implementa operativo ante regreso a clases y aumento del tráfico

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones y extremar cuidados ante el incremento en la movilidad vehicular con motivo del regreso a clases, a fin de evitar accidentes y congestionamientos.

La SSPE hace un llamado a madres, padres de familia y conductores en general a salir con anticipación suficiente para realizar sus traslados, evitando conducir con prisa, lo que puede derivar en situaciones de riesgo.

El subsecretario de Movilidad y Cultura Vial, César Komaba, explicó que actualmente existen diversos puntos con obras en la ciudad que podrían generar tráfico, por lo que es fundamental respetar la señalización y mantenerse informados sobre los desvíos establecidos por las autoridades.

Entre las zonas con mayor carga vehicular se encuentran los cruces de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, Fuerza Aérea y carretera a Aldama, así como el área de Industrias y Nogales. Asimismo, se prevé que continúen o inicien nuevas obras en otros puntos, lo que podría implicar cierres parciales o totales a la circulación.

En este sentido, se reforzará la presencia operativa en puntos estratégicos, particularmente en el tramo de carretera a Aldama y Fuerza Aérea, donde los desvíos presentan mayor complejidad y se registra alta afluencia vehicular, especialmente por la cercanía con centros escolares.

De igual manera, se mantendrá vigilancia en otras zonas clave como Ortiz Mena y Periférico de la Juventud, donde continúan trabajos de infraestructura que podrían afectar la circulación en los próximos días.

La SSPE reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar una movilidad segura y ordenada, invitando a la población a colaborar con las autoridades para reducir riesgos y mejorar la circulación en la ciudad.