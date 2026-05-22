Implementa FEM operativo de pega y difusión de pesquisas de mujeres con reporte de desaparición

Personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, realizó un operativo coordinado con la Agencia Estatal de Investigación, para la pega y difusión de pesquisas de mujeres víctimas de desaparición forzada, ausentes o extraviadas, en diversas colonias de Ciudad Juárez.

La intervención se llevó a cabo este viernes 22 de mayo, en la zona centro, incluyendo comedores públicos, en donde se realizaron entrevistas para identificar y/o localizar a las ausentes Gabriela Puentes Olivas, Yolanda Bañuelos, María Trinidad Cota Castor y Karla Judith Martell Guzmán, además de recabar posible información que aporte a las carpetas de investigación.

Estas acciones contaron con la participación de Agentes del Ministerio Público y Policías Ministeriales adscritos a la Unidad de Mujeres Ausentes y/o Extraviadas.

Se exhorta a la ciudadanía a proporcionar a las autoridades, cualquier información que sea útil para la localización de personas víctimas de desaparición forzada, ausentes o extraviadas, comunicándose al 911 de Emergencias, al 089 de Denuncia Anónima o a las oficinas de la Fiscalía Especializada de la Mujer, teléfono 629-33-00, extensión 50832 y 56801.

Con el fin de ampliar el alcance de las diligencias, el órgano especializado en búsqueda de personas, exhorta a la ciudadanía a aportar cualquier información que ayude a esclarecer estos casos.