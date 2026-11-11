Arrestan en flagrancia a tres personas con droga en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo a quienes se identificaron como Roberto Carlos T. S., Santiago Antonio H. S., y José Refugio R. E., por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez. El arresto de los tres masculinos, en la calle Hacienda Gardenias y Hacienda de las Cornelius, de la colonia Almeras, estuvo a cargo de los agentes ministeriales adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Durante la revisión se encontró entre las pertenencias de los detenidos una bolsa con 496 gramos de mariguana y 92 gramos de la droga cristal, distribuidos en tres envoltorios de plástico. Los detenidos, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las indagatorias correspondientes. **De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).