Permanece operativo interinstitucional en Aldama; se aseguran armas, narcóticos y equipo táctico

Como parte de las acciones de investigación y seguridad implementadas en el municipio de Aldama, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), aseguró armas de fuego, narcóticos y diverso equipo táctico localizados en una brecha de la zona.

Durante los recorridos de investigación y prevención, agentes de ambas corporaciones localizaron a un costado del camino diversos objetos aparentemente abandonados, por lo que procedieron a su aseguramiento. En el lugar no se reportaron personas detenidas.

Entre los indicios localizados se encuentran un fusil calibre 7.62×39 y una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, así como 12 cargadores de distintos tipos y calibres.

También fueron asegurados 390 cartuchos calibre .223 y 756 cartuchos calibre 7.62×39, además de 38 paquetes con una sustancia con características similares a la cocaína y 24 paquetes con hierba verde seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado conjunto de 340 gramos.

Como parte del equipo localizado, se contabilizaron 24 artefactos ponchallantas artesanales, 13 chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El operativo se realizó como seguimiento seguimiento a los hechos delictivos detectados en la zona en fechas recientes, que incluyeron un enfrentamiento entre civiles armados y las fuerzas de seguridad, la liberación de una víctima y la detención de tres hombres.