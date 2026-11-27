La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Francisco Javier O.R.,por el delito de violencia familiar agravada, cometido en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, el imputado agredió física y emocionalmente a la víctima, quien se encontraba embarazada, en hechos cometidos en enero y julio del 2026, en un domicilio de la colonia Jardines del Sacramento.

Fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, que le cumplimentaron una orden de aprehensión.

La jueza conocedora de la causa penal consideró que los argumentos incriminatorios expuestos por la representación social, acreditan la probable participación del imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).