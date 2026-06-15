Identifican a quienes arrebataron la lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia

Los aficionados que arrebataron una la lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia, tras la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026 ya han sido identificados en redes sociales.

Pues tras la indignación de los internautas que dejó el momento que quedó grabado en video, los aficionados involucrados en este acto en contra de una madre buscadora son:

Liel Nasib

Aarón Ortíz Jiménez

Abraham Chayo

Aficionados que arrebataron lona a madre buscadora para cubrirse de la lluvia serían miembros de la comunidad judía

Tras identificar a los tres aficionados quienes arrebataron lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia e incluso uno de ellos agredió a un reportero durante los festejos de la victoria de México en CDMX, han sido señalados como miembros de la comunidad judía.

Lo que ha elevado aún más el enojo de los internautas ante el acto de los tres involucrados, por lo que los internautas ya le han exigido a la comunidad judía responder por los actos hostiles y violentos de los aficionados tras el triunfo de México contra Sudáfrica.

Así como también los internautas les reprocharon a los aficionados su comportamiento ante la madre buscadora, recordándoles la historia de represión que ha vivido históricamente la comunidad judía y donde la empatía es nula.

Tras ser identificado, aficionado que arrebató lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia vuelve a ponerse violento

Luego de que las redes sociales hicieran lo suyo al identificar a los aficionados a quienes arrebataron la lona de una madre buscadora para cubrirse de la lluvia, uno de los involucrados volvió a ponerse violento.

Ante los reclamos de un internauta por su comportamiento con una madre buscadora, Aarón Ortíz Jiménez respondió a través de un mensaje en Instagram de manera agresiva y despectiva.

Demostrando una vez más su violencia y falta de respeto ante las madres buscadoras, así como con el internauta que lo identificó, sin ninguna despreocupación, tras hacerse virales por su violencia.