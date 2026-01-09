Identifican a mujer localizada sin vida en el fraccionamiento Praderas del Sol

• Contaba con reporte de ausencia del día 21 de diciembre del 2025

En seguimiento a un reporte de ausencia, la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM), cumplimentó el pasado 07 de enero una orden de cateo en un domicilio que se ubica en el fraccionamiento Praderas del Sol, en Ciudad Juárez.

Durante la inspección en el lugar de intervención, los agentes ministeriales localizaron el cuerpo inhumado clandestinamente de quien en vida respondiera al nombre de Devora Elizabeth R. M., de 43 años de edad, y cuya causa de fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento.

Devora Elizabeth R. M., fue vista por última vez el 21 de diciembre en la colonia Granjas de Chapultepec, por lo que sus familiares realizaron el reporte de ausencia el día 28 de diciembre del año 2025.

Esta representación social se encuentra integrando la carpeta de investigación, allegándose de información y datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos.