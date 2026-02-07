Identifican a hombre ejecutado en la colonia Las Adelitas

Autoridades identificaron al hombre que fue ejecutado la noche de este sábado en el cruce de las calles Simón Sigala y Toltecas, en la colonia Las Adelitas, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, elementos policiacos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La escena fue acordonada por elementos de distintas corporaciones para preservar evidencias, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios balísticos como parte de la investigación.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del C-7, donde se le practicó la necropsia de ley. La identidad del fallecido fue confirmada de manera oficial, aunque no fue revelada públicamente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.