Identifican 207 cuerpos del Crematorio Plenitud, faltan muestras genéticas de familiares

Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que dentro del caso del Crematorio Plenitud se ha logrado la identificación de 207 cuerpos mediante análisis genético.

La mayoría de los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, sin embargo, faltan algunos cuerpos de identificar por falta de muestras biológicas para cotejar.

En este sentido, reiteró que es necesario que las familias se acerquen a la Fiscalía para aportar las muestras genéticas.

Cabe señalar que fueron 386 los cuerpos localizados en el Crematorio que fueron acumulados durante al menos 4 años y que, la empresa mintió a las familias de los fallecidos, entregando cenizas falsas.