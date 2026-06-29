Identifica Fiscalía Zona Centro a cuatro víctimas de homicidio doloso en Tutuaca, Belisario Domínguez

El quinto cuerpo localizado requerirá de otras periciales para definir su identidad, debido al grado de calcinación

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informa que fueron identificadas cuatro de las cinco personas localizadas sin vida, este sábado 27 de junio, entre el kilómetro 41 y 45 de la carretera, a la altura del poblado de Tutuaca, en el municipio Dr. Belisario Domínguez.

Respondían a los nombres de:

Jesús Adán R. G., de 30 años de edad, y originario de Tasajera, Sinaloa;

Carlos A. C., de 36 años de edad, originario de Coatzacoalcos, Veracruz;

Lorenzo A. L., de 45 años de edad, originario de Urique, Chihuahua;

Luis Alberto N. S., de 34 años de edad, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Para obtener la identificación del quinto cuerpo localizado sin vida, se efectuarán periciales en genética debido al grado de calcinación que presenta.

Respecto a los vehículos asegurados en lugar, se trata de una pick up de la marca marca Chevrolet, línea Tahoe, una camioneta SUV de la marca Jeep, línea Cherokee, un vehículo sedán de la marca Chevrolet, una pick up de la marca Toyota, línea, Tacoma, y una pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado. Todos estos vehículos sin matrícula y sin series visibles.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate frontal a los delitos de alto impacto, a fin de castigar a las personas agresoras, y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.