Hoy tomará protesta Ever Sepúlveda como presidente de AMPI

Hoy la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dará paso a la toma de protesta formal de Ever Alonso Sepúlveda Martínez.

La protesta se realizará en el patio central de palacio de gobierno en punto de las 6 de la tarde.

Se espera una asistencia en representación de la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván como parte del protocolo.

Se despide la administración de Zulema Ruiz Terrazas, para dar paso a un nuevo proyecto en la AMPI.

Uno de los principales objetivos es ampliar su presencia y fortalecer la representación de los profesionales inmobiliarios en más regiones del estado.