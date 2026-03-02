Hoy relevo de mando en Guardia Nacional, sesionará Mesa de Seguridad en Zootecnia

Este lunes se llevará a cabo una reunión de la Mesa de Seguridad en las instalaciones de la Guardia Nacional, en Zootecnia.

Ello en relación al cambio de mando en la institución, con la llegada del General Israel Caro Rodríguez, quien sustituye a Alejandro Rivas Salgado.

Al evento asisten la gobernadora María Eugenia Campos Galván; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda y el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Asimismo, el Comandante de la 5/a. Zona Militar, Fernando Moreno González y autoridades del Ejército Mexicano.