Hospitalizan al jardinero central de los Detroit Tigers tras colisión

El jardinero central de los Detroit Tigers, Parker Meadows, fue trasladado a un hospital para observación nocturna tras chocar de cabeza con su compañero Riley Greene al disputar un elevado el jueves.

Parker Meadows is carted off the field after a nasty collision in the outfield with Riley Greene pic.twitter.com/5DCBp95WK9 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 9, 2026

Greene atrapó la pelota, y Meadows cayó de espaldas aturdido, apenas moviéndose, con las manos en alto y sangre en la cara. Tras unos minutos, Meadows pudo incorporarse. El personal médico lo ayudó a levantarse lentamente y a dirigirse a la camilla que lo esperaba para trasladarlo.

“Es una sensación terrible. Todavía me siento fatal”, dijo Greene tras el juego contra Minnesota en el Target Field. “Me golpeó en la cabeza. Para ser honesto, no sé dónde le di, pero espero de verdad que esté bien”.

Meadows sufrió una conmoción cerebral, según declaró el manager A.J. Hinch tras la derrota de los Tigers por 3-1 ante los Minnesota Twins, que selló la barrida en la serie de cuatro juegos. La colisión provocó que Meadows se mordiera el interior de la boca, lo que le causó sangrado.

“Le vamos a hacer un chequeo completo, pero esto me preocupa”, dijo Hinch.

Josh Bell abrió la octava entrada para Minnesota con un elevado corto al jardín izquierdo-central que Greene parecía estar pidiendo mientras él y Meadows corrían hacia la pelota. Meadows intentó frenar y retroceder en el último segundo. Pero su cara pareció golpear la cabeza de Greene, haciendo que ambos jugadores cayeran al césped.

“Es un jonrón perfecto, y tienes a dos jugadores que les gusta ir a por él”, dijo el receptor Jake Rogers. “Es algo impactante”.

Meadows ha sido titular en 11 de los 13 juegos en el jardín central para los Tigers esta temporada. Matt Vierling fue titular en los otros dos. Meadows se fue de 3-0 el jueves y batea .250 con dos extrabases.

Meadows, de 26 años, quien fue seleccionado por los Tigers en la segunda ronda del Draft de 2018, debutó en las Grandes Ligas en 2023. Se perdió los dos primeros meses de la temporada pasada debido a un problema nervioso en la parte superior de su brazo derecho. Luego, se perdió más de un mes por una lesión en el hombro y terminó con un promedio de bateo de .215 y un OPS de .621.