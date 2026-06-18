Horno legislativo y los 30 asuntos en materia electoral-Registros morenos, el martes-La versión de Rosana Díaz-Declaraciones que asustan

Vaya reunión la que les espera hoy a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, la cual preside Memo Ramírez, y es que los diputados que la conforman fueron citados a las 4 de la tarde para, ahora sí, comenzar el análisis y discusión de las iniciativas de reforma electoral que desde septiembre de 2024 hasta la fecha, las seis fuerzas políticas representadas en el Legislativo local, presentaron para incidir en el proceso electoral que comenzará en octubre de este año y tendrá su clímax el próximo 6 de junio de 2027. En total son 30 los asuntos que dicha Comisión deberá analizar y darles trámite, ya sea que los desechen o los incluyan dentro del gran paquete de reforma electoral que planean dictaminar para, por fin, subirlo al Pleno la semana entrante, ya sea el martes o miércoles que se lleve a cabo el periodo extraordinario para que así sea.

Entre la manera de cómo definirán el tema de los regidores, la segunda vuelta, las propuestas del PRI, Verde, PT y MC de que sean los candidatos a alcaldes quienes encabecen la lista de regidurías, el blindaje contra el crimen organizado y la paridad de género en la gubernatura, esta última la papa caliente dentro del debate, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside el priista Memo Ramírez y la integran los panistas Joss Vega, Alfredo Chávez y Jorge Soto; el naranja Francisco Sánchez, la petista América Aguilar, los morenistas Cuauhtémoc Estrada y Jael Argüelles, así como el representante del Verde, Octavio Borunda, no cabe duda que será una reunión candente, de estira y afloja, a menos que ya venga todo planchado y los diputados opten por la celeridad para que alcancen a ver el segundo partido de México en el Mundial, o será que eso pasará a segundo plano y la reunión de hoy sea maratónica para determinar el futuro de esos 30 asuntos que determinarán las reglas del juego electorero.

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Por cierto que previo a la reunión antes mencionada y en medio de los acuerdos o desacuerdos legislativos, ayer fueron vistos en Palacio ni más ni menos que el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso local, Francisco Sánchez, quienes se reunieron con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña. La versión oficial es que fueron a destrabar algunos asuntos que tienen que ver con trámites y permisos, aunque muy seguramente uno de los temas a tratar es cómo irán los votos de los naranjas respecto a la ya mencionada reforma electoral, sobre todo porque el martes, Sánchez Villegas presentó una reforma al artículo 104 de la Ley Electoral, en donde se busca incidir en “la autodeterminación de los partidos políticos para la determinación de los bloques de competitividad de género”, a propósito del ámpula que ha levantado la propuesta de la bancada del PAN de legislar sobre la paridad de género en la gubernatura, cuestión que trae hasta a los partidos aliados un tanto divididos.

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A propósito del proceso electoral y la añorada gubernatura, ayer las dirigencias nacionales de Morena, Verde y PT por fin salieron a escena para confirmar fechas y plazos de lo que será el proceso interno para ungir a sus candidatos a los gobiernos estatales que serán renovados en el 2027. En lo que respecta a Chihuahua, los registros serán el próximo martes 23 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, en un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde, así que quienes alistan esos registros con bombo y platillo, en un duelo de porras y acompañamiento de liderazgos morenos, son el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora también con licencia, Andrea Chávez, además de que se prevé una que otra sorpresa por parte de los tres partidos aliados que conforman la 4T, cuyos dirigentes nacionales: Ariadna Montiel (Morena), Karen Castrejón (Verde) y Alberto Anaya (PT), ayer salieron a dejar en claro que en la elección federal van juntos, a pesar de ciertas fracturas internas entre los tres partidos en algunas entidades.

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Si de fracturas se trata, aunque esto ya se trata de un rompimiento total después de que la semana pasada se oficializara su salida de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, hoy la diputada Rosana Díaz ofrecerá una rueda de prensa para exhibir lo que a decir de ella, realmente sucedió en aquella sesión del 16 de diciembre del año pasado, cuando fue aprobado el Paquete Económico del Gobierno del Estado y ese mentado préstamo que la “crucificó” ante los ojos de sus entonces compañeros de fracción, los cuales la acusaron de “traidora” y otras linduras que terminaron por exiliarla de ese Grupo Parlamentario. Lo que busca la juarense es demostrar que al parecer existió manipulación y por tanto ella fue el “chivo expiatorio” en este drama, además de insistir en probar que el coordinador de los diputados morenistas, Cuauhtémoc Estrada, presuntamente ejerció en varios momentos violencia política en su contra, así que para quienes suponían que esta novela estaba concluida, hoy saldrá a la luz un capítulo más, uno que pudiera ser ya el final antes de que Rosana recale en el Verde.

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Quien debería estar muy asustada después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que precisamente “está muy asustada”, es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que esa declaración de Trump en la Cumbre del G7, esa que reúne a potencias mundiales como Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y el vecino país, debe ser tomada con muchísima seriedad en Palacio Nacional, porque exhibir así a una homóloga, a la que Trump describió de “buena persona”, pero “muy asustada” ante el control que ejercen los cárteles del narcotráfico en México, aunado a que reiteró que el control del país lo tienen los delincuentes, debió haber encendido los focos rojos en el gobierno de la 4T y también en Morena, pues apenas y concluya el Mundial de Futbol del que ambos países, incluido Canadá, son anfitriones, podrían venirse una serie de embestidas en contra de los narcos mexicanos por parte del gobierno de Trump, embestida que alcanzaría a políticos guindas presuntamente coludidos con los chicos malos.