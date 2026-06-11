Horno legislativo, en acción-Encuentro multicolor… y electoral-El mensaje de Jáuregui-Entre reuniones, destapes y licencias

Porque además de la fiebre mundialista, a quienes también agarró la fiebre de las reformas electorales es a los diputados locales, y como la chamba es mucha y el tiempo apremia, este día a las 11 horas se reunirá la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Memo Ramírez, para notificar el turno de las iniciativas de reforma a la Ley Electoral del Estado que fueron presentadas en días recientes por las diversas fuerzas parlamentarias que integran el Congreso local. Desde la que presentó la bancada del PRI y la que armaron en conjunto Movimiento Ciudadano, PT y Verde, además de la presentada ayer por la fracción parlamentaria del PAN, y es que si pretenden que estas reformas electorales tengan vigencia para el próximo proceso, deberán estar listas y legisladas antes del 30 de junio, por lo que se prevé que luego de la notificación de turno que se llevará a cabo en la reunión de hoy, la próxima semana los integrantes de dicha Comisión vuelvan a reunirse para ahora sí, comenzar a discutir y analizar cuáles serán los puntos que se reformen, tanto en la Ley Electoral como en la Constitución Política del Estado, motivo por el que el acuerdo deberá tener un gran consenso, pues debido a que vienen reformas constitucionales, sí o sí se requerirá mayoría calificada durante la votación en el Pleno.

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Tal es el caso de la reforma presentada por la bancada del PAN que coordina Alfredo Chávez, con la que el panismo buscó mandar un mensaje más grande que la simple reforma electoral: poner desde ya el tema del narco en la boleta rumbo al 2027. Tanto la dirigente estatal Daniela Álvarez y el líder de los diputados panistas salieron a colocar una iniciativa que busca anular elecciones cuando exista intervención del crimen organizado, con la frase de fondo de que en Chihuahua no van a permitir que el narco decida por la gente. La jugada no es menor, porque Acción Nacional está intentando marcar cancha antes de que arranque formalmente el proceso electoral. Daniela tomó la parte política del mensaje, al advertir que los chihuahuenses deben votar sin presión ni manipulación de grupos criminales, mientras Alfredo Chávez le metió contenido legislativo al asunto, al explicar que la propuesta también incluye paridad en la gubernatura, representación indígena, reglas de tres de tres contra la violencia, voto para personas privadas de la libertad sin sentencia firme y más herramientas para el Instituto Estatal Electoral.

El otro punto que llamó la atención fue el explicado por el diputado Arturo Zubía, quien puso sobre la mesa la reducción de regidurías en los municipios. Ahí el PAN busca bajar 151 espacios en todo el estado, lo que equivale a 21 por ciento menos, con una nueva distribución para Chihuahua, Juárez y el resto de los Ayuntamientos. En corto, los azules están mezclando seguridad, ahorro, representación y control electoral en una misma canasta, lo que seguramente va a abrir pleito en el Congreso. La lectura que le dieron los malosos es que el PAN no solo presentó una reforma, sino que intentó instalar el marco completo de la próxima discusión electoral: cerrar la puerta al narco, ordenar reglas pendientes y meter presión a quienes se opongan. Porque una cosa es discutir regidurías, paridad o procedimientos, y otra muy distinta votar en contra de una propuesta que trae como bandera impedir que el crimen organizado meta mano en las elecciones. Ahí es donde la iniciativa puede pesar más política, que jurídicamente.

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A propósito de estas reformas electorales que comenzarán a discutirse en el Poder Legislativo local, ayer se reunieron los dirigentes estatales del PRI, Alex Domínguez; de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, del PT, Tania Aguilar y del Verde, Octavio Borunda, dos de ellos también diputados locales y un diputado federal. El objetivo de ese encuentro que antes hubiera podido sonar descabellado, sobre todo por algunas diferencias políticas en el pasado, fue precisamente dialogar respecto a las iniciativas de reforma a la Ley Electoral que en su momento presentó la bancada tricolor que coordina Arturo Medina, y la presentada en conjunto por MC, Partido del Trabajo y PVEM, pues si algo tienen en común ambas propuestas que hoy tendrán su notificación de turno en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es la intención de que los candidatos a las 67 alcaldías que tiene el estado, también sean quienes encabecen la lista de regidurías, por lo que en caso de perder los comicios, el candidato o candidata a la Presidencia Municipal tendrá su lugar asegurado como regidor o regidora en sus respectivos Cabildos.

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Ya que andamos con asuntos legislativos y grillos, quien anduvo de visita el martes en la sede del Congreso del Estado es el diputado federal de Movimiento Ciudadano y exalcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, el cual aprovechó para reunirse con los diputados locales del partido anaranjado, Francisco Sánchez y Alma Portillo, mismos que han logrado sacudir el avispero con sus respectivas luchas legislativas, además de que la reforma electoral antes mencionada también fue motivo de plática entre los tres legisladores de MC que hoy por hoy son la cara visible del movimiento naranja en el estado.

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Después de que el pasado 29 de mayo tomara las riendas de la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina, el diputado local y coordinador de la bancada priista en el Poder Legislativo de Chihuahua, Arturo Medina, ya alista lo que será el primer congreso estatal de la CNC con él al mando. El encuentro de los integrantes del sector agrario del Revolucionario Institucional sería la segunda o tercera semana de julio, y reuniría a la estructura cenecista que se encuentra en los diversos municipios del estado, misma que representa los intereses de ejidatarios y productores agrícolas del priismo, sobre todo porque ante la crisis que enfrenta el campo, urge una reorganización que vele por sus intereses ante el abandono por parte del actual régimen.

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Con todo y que desde Palacio de Gobierno decidieron bajarle a los decibeles luego del choque con el Gobierno Federal por la presunta injerencia de agentes de la CIA en el operativo que desmanteló un narcolaboratorio, lo que derivó en la renuncia de César Jáuregui como fiscal General del Estado y con ello su supuesta caída de la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, ayer el susodicho exfiscal y exdiputado local decidió hacerse notar y confirmar que no lo den por muerto en la contienda interna que trae el panismo por esa añorada candidatura, es así que a través de un video que publicó en sus redes sociales, Jáuregui Moreno advirtió que va en busca de la Presidencia Municipal capitalina, sin embargo, una cosa es lo que se desea y otra lo que Dios dirá, pues aunque los trancazos entre 4T y Palacio disminuyeron en los últimos días, lo ocurrido con los presuntos agentes extranjeros no es cosa menor y la investigación de la FGR sigue abierta, por lo que un movimiento político como el que ayer se aventó Jáuregui pudiera volver a picarles la cresta y entonces sí, volver a alborotar el gallinero.

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Ya es un hecho. Será el miércoles 17 de junio cuando Cruz Pérez Cuéllar solicite licencia como alcalde de Ciudad Juárez para ir en busca de la llamada coordinación en Defensa de la 4T, que no es otra cosa que la candidatura de Morena a la gubernatura. El lunes 15, el alcalde juarense está invitado a rendir un informe ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que explique a detalle lo ocurrido con las retenciones del ISR no reportadas al SAT, al día siguiente afinará detalles para su licencia y el miércoles dejará la alcaldía en manos del también expanista y actual secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel. Así que ya separado del cargo a través de esta licencia, Pérez Cuéllar esperará los tiempos que tanto a él y a la senadora con licencia Andrea Chávez, les dicte la dirigencia nacional de Morena a cargo de Ariadna Montiel, pues sí o sí, uno de los dos será el abanderado o abanderada morenista por la gubernatura en el 2027.