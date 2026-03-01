Hombre lesiona con disparos a su vecino en “convivio” en la colonia Renovación

Un hombre de 42 años fue lesionado por arma de fuego la noche del viernes, luego de sostener una discusión con un vecino mientras ingerían bebidas alcohólicas en la colonia Renovación, al norte de la ciudad.

El lesionado convivía con un hombre identificado como César cuando surgió una discusión, el vecino sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros y realizo un disparo, logrando heriri al hombre en la pierna a la altura de la ingle.

Los hechos ocurrieron en la calle Pénjamo y Félix Calleja muy cerca del panteón La Colina, ante este hecho se reportó al 911, al luagr acudieron elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja quienes brindaron los primeros auxilios al hombre y lo trasladaron al hospital Central.

Lamentablemente el responsable se dio a la fuga, por lo cual las corsporaciones de seguridad implentaron un operativo por la zona para localizarlo y esclarecer los hechos.