Hombre intoxicado roba patrulla de la Policía Vial en vialidad Sacramento

Durante la mañana de este martes, una patrulla de la Policía Vial se encontraba atendiendo un percance vial, cuando de pronto, un sujeto en aparente estado de intoxicación por una droga, abordó la unidad, por lo cual, al interior de la patrulla se encontraba el arma larga del oficial.

Debido a este incidente, los elementos dan aviso a sus compañeros y se genera la movilización. Tras varios minutos, se logró detener al hombre de aproximadamente 45 años.

Se corroboró que el hombre tiene severo problema de adicciones por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Policía Vial para ser canalizado a las autoridades correspondientes. En total estado de intoxicación fue abordado y traslado a las instalaciones de la policía Vial para ser presentado ante la autoridad correspondiente.

Elementos de la policía estatal, policía ministerial y Policía Municipal acudieron en apoyo de sus compañeros. El hecho ocurrió sobre las calles Vialidad Sacramento y Yucatán.