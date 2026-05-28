Hombre intoxicado intenta incendiar vivienda en Monteverde; moviliza a policías

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Monteverde, luego de que vecinos reportaran a un hombre presuntamente intoxicado y agresivo que habría intentado incendiar una vivienda tras rociar gasolina en el exterior del domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto ya había sido detenido durante la mañana por un caso de violencia familiar, luego de agredir a su esposa mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y medicamentos.

Sin embargo, horas más tarde regresó al lugar y nuevamente causó temor entre los habitantes del sector, ya que comenzó a quebrar botellas y amenazar con incendiar la casa. Vecinos señalaron que no quisieron acercarse debido al comportamiento violento del individuo y al riesgo de que prendiera fuego al inmueble.

Patrullas de distintas corporaciones acudieron nuevamente al domicilio para controlar la situación y evitar una tragedia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.