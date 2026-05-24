“Sin niños no hay Mundial”: protestan por la desaparición en Jalisco de los tres menores Camila, Dilan y Santiago

Familiares de los adolescentes Camila Janeth Vázquez Rivas, Dilan Iván Torres Gómez y Santiago González González realizaron este fin de semana el cierre total de la avenida Constituyentes del Valle, en el estado de Jalisco, tras reportarse su desaparición desde el 18 y 19 de mayo.

De acuerdo con sus fichas de búsqueda, los menores de edad son originarios de la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, de la región centro del estado de Jalisco. Los tres fueron vistos con vida por última vez en las colonias Santa Fé, Colinas del Roble y Camichines Vallarta, respectivamente.

En redes sociales, las familias convocaron a una protesta pacífica con el objetivo de exigir a las autoridades una pronta respuesta ante su localización debido a que afirman ya han entregado pruebas suficientes para dar con el paradero de los adolescentes.

Sin embargo, aseguran que pese a la información que han recolectado las autoridades no han actuado para encontrar a los menores.

Durante la transmisión en vivo de Jaime Vázquez en Facebook, identificado como el padre de Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, destacó que su intención no es generar molestias a los habitantes sino evitar que “se sigan robando más niños”. Pidió comprensión a los ciudadanos debido a los casos por los que tomaron la decisión de protestar.

“Estamos desesperados porque no nos han dicho nada las autoridades. Es por eso que nos atrevemos a hacer esto para que con esto nos voltee a ver el gobierno. Sin niños no hay Mundial. Vamos a cerrar la entrada del Estadio Jalisco, del aeropuerto, es mentira lo que dice Lemus sobre que Jalisco es seguro”, declaró Vázquez.

En ese sentido, los medios locales también reportaron las agresiones físicas y verbales que los familiares recibieron por parte de los automovilistas que rechazaron la medida.

¿Qué pasó con los adolescentes desaparecidos en Jalisco?

Familiares de la menor Camila Janeth Vázquez Rivas afirman que un sujeto no identificado la contactó por redes sociales debido a una oferta laboral. De acuerdo con la información, la menor habría acudido a la secundaria Técnica 170, sin embargo, nunca ingresó.

Según su padre, la fiscalía les habría informado que la menor faltó a clases para abordar un vehículo de plataforma en compañía de un sujeto para dirigirse a la central camionera; no obstante, detalló a un medio local que se encontraba cubriendo su protesta que no tuvo acceso a ninguno de los videos que captaron los últimos momentos de Rivas.

La menor de 13 años de edad fue vista por última vez el pasado 19 de mayo del presente año en la colonia Santa Fe y el día de su desaparición vestía el uniforme de la Secundaria Técnica 170. De señas particulares le destacan dos verrugas en la parte frontal de cuello. Mide 1.60 metros de altura de complexión robusta y piel de color morena clara, su cabello es largo de color oscuro y chino.

Por otro lado, Dilan Iván Torres Gómez, de 15 años de edad, desapareció un día antes, el 18 de mayo, en la colonia Colinas del Roble. El día de los hechos vestía una playera tipo polo de color negra con la leyenda “Gucci” en letras doradas con franjas de color verde y rojo, un pantalón de mezclilla azul y tenis negros con la leyenda “Balenciaga”.

De señas particulares le destaca acné en el rostro una cicatriz en el dedo anular de la mano derecha y brackets con ligas de color azul.

Mientras que Santiago González González, de 16 años de edad, fue visto con vida el pasado 19 de mayo en la colonia Camichines Vallarta. El día de los hechos portaba una playera blanca con líneas negras en el cuello y mangas. Pantalón de mezclilla color gris, tenis deportivos negros con color azul y una sudadera negra con detalles en color verde fosforescente.

De señas le destaca una cicatrices por acné en ambas mejillas, el surco nasolabiañ y en el mentón, además tiene la oreja izquierda perforada.