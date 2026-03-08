Hombre es atacado a balazos en la colonia Martín López

Un joven fue atacado a balazos al sur de la ciudad, presenta dos impactos de bala en el cuerpo.

Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la calle 30 de abril y Francisco I. Madero en la colonia Martín López, cuando la víctima caminaba por la zona y sujetos armados a bordo de un vehículo negro lo interceptan y disparan en dos ocaciones.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes corroboraron el llamado del 911 y acordonaron el aréa.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron el traslado del hombre a un hospital para su valoración médica.