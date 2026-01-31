Hombre en situación de calle muere calcinado en túnel de la Colón

Chihuahua, Chih.— La noche de este sábado, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, conocido con el apodo de “El Boris”, fue localizado sin vida y completamente calcinado al interior de uno de los túneles del paso a desnivel ubicado en la intersección de la avenida Colón y Teófilo Borunda, en la colonia Santo Niño.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, durante el transcurso del día un grupo de personas en situación de calle habría encendido una fogata dentro del túnel con la intención de resguardarse y pernoctar ante las bajas temperaturas. Sin embargo, por causas aún no determinadas, el fuego se habría salido de control.

Al menos cuatro hombres lograron salir a tiempo del sitio, mientras que uno más quedó atrapado entre las llamas, perdiendo la vida de manera trágica.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de emergencia, quienes confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades no han informado aún si el fallecido fue identificado de manera oficial, ni han determinado responsabilidades, por lo que el caso permanece bajo investigación.