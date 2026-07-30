Hombre con arma de fuego fue detenido por municipales en Valle Dorado

-Al momento de revisarlo le hallaron el arma corta de calibre .44, con dos tiros útiles

Como probable responsable de portación de arma de fuego de uso reservado a las fuerzas armadas, un hombre fue detenido en la colonia Valle Dorado en poder de una pistola de calibre .44, la cual contenía en su cargador 2 cartuchos útiles.

La detención de quien dijo tener por nombre Andrés M. O., de 23 años de edad, se dio en las calles Antílope y Caimán de la mencionada colonia que se ubica al sur de la ciudad, a un costado del libramiento Francisco R. Almada, donde el personal operativo de la Policía Municipal efectuaba un patrullaje preventivo de seguridad.

El reporte anónimo efectuado a través de la línea de emergencias, advertía sobre la presencia de una persona sospechosa en el sector y fue así que los agentes asignados a atender la denuncia, localizaron de inmediato a un joven que coincidía con las características y procedieron a entrevistarlo para hacerle una revisión ordinaria y fue cuando salióla cual salió a relucir la portación del arma.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.