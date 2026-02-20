Hidalgo del Parral es segunda sede de los Foros de Turismo 2026

Para impulsar y actualizar el marco jurídico del sector turístico en el estado, la 68 Legislatura del Congreso local, a través de la Comisión de Turismo, llevaron a cabo las mesas de trabajo de consulta de los Foros de Turismo 2026.

En su apertura, el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado José Luis Villalobos, agradeció a cada uno de los miembros del sector turístico de la región su participación ya que su opinión impactará directamente en la construcción de políticas públicas y en materia legislativa.

También, el presidente del Congreso del Estado, el diputado Guillermo Ramírez, habló de la importancia del turismo y que refirió como actividad estratégica para Hidalgo del Parral y para los municipios que integran la región suroeste; “mantener al Poder Legislativo cercano a las personas, es fundamental y clave para nuestro trabajo”.

Dichos espacios tienen como propósito realizar un análisis y discusión de dos iniciativas que tienen que ver con modificaciones a la Ley de Turismo del Estado en materia de operatividad de los Consejos de Turismo, así como de mecanismos de consulta en dicho sector.

Ambos asuntos buscan elevar la calidad y la competitividad de los servicios turísticos, fomentar la innovación y la diversificación de la oferta, y también la colaboración pública – privada, optimizar la formulación de políticas públicas y la asignación de recursos, además de definir reglamentos para las y los miembros de los consejos de turismo.

Estos foros recibirán las propuestas ciudadanas y del sector especializado que contribuyan a fortalecer la legislación en la materia, mismas que luego, serán procesadas y por el personal legislativo y por las y los diputados miembros de la Comisión de Turismo para trabajar la reforma en mención.

El proceso de consulta continuará durante los meses de febrero y marzo de 2026, en:

* Casas Grandes: Jueves 26 de febrero, 11:00 horas. En Museo de las Culturas del Norte (Paquimé).

* Ciudad Juárez: Viernes 27 de febrero, 11:00 horas. En Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF).

* Guerrero: Viernes 6 de marzo, 11:00 horas. En Restaurante La Cava.

* Creel: Sábado 7 de marzo, 11:00 horas. En The Lodge at Creel Hotel & Spa.

Cabe mencionar que en este evento, estuvieron presentes las y los diputados: Rosana Díaz, Xóchitl Contreras, Guillermo Ramírez, Alma Portillo y José Luis Villalobos, así como María Contreras, representante del Secretario de Turismo y Salvador Calderón, presidente Municipal de Parral.