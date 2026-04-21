Helinho denuncia racismo en redes tras el partido entre América y Toluca

Helinho, delantero del Toluca, condenó los insultos racistas que ha sufrido en redes sociales desde el partido del sábado ante el América en el estadio Banorte, a través de un video en su red social Instagram.

“El racismo no es una opinión, es violencia. No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales, palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite, los atletas siguen siendo víctimas del racismo dentro y fuera de la cancha. El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio, pero estos no son sólo comentarios. El racismo no es una opinión, es violencia”, denunció el futbolista brasileño.

Luego del altercado en el terreno de juego en la derrota del Toluca 2-1 ante el América, donde Helinho fue expulsado por una fuerte entrada en los últimos minutos del partido y después dio un manotazo al jugador Alejandro Zendejas, el brasileño fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa económica.

Una vez finalizó el partido, el delantero escarlata tuvo otro altercado con miembros de las Águilas en el túnel hacia los vestidores, donde se escuchó a algunos aficionados proferir insultos racistas hacia Helinho. El estadio Banorte, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, solamente recibió una multa económica por “ la conducta desplegada por la afición”.

“Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación. y el silencio también forma parte de ello. Cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste, crece con la omisión, se fortalece con la normalización. Por lo tanto, no se trata solo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo, toma una postura, no lo normalices. El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable”, agregó.