“Hay que ser valientes”: Sheinbaum dice que retiro de visa a hijo de AMLO tiene un trasfondo político

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó este viernes que el retiro de visas estadounidenses a militantes de Morena tiene un trasfondo político, esto después de que Andy López Beltrán anunciara la tarde del jueves que el gobierno de Donald Trump le había revocado el documento de viaje.

“No es parejo a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de la entrada de un ciudadano a Estados Unidos (…) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país, y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana”, dijo.

La mandataria insistió en reiteradas ocasiones que estas medidas tienen como objetivo injerir en la política mexicana, por lo que pedía respeto.

“Lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país de ninguno”, afirmó.

Asimismo, Sheinbaum pidió a “ser valientes” ante el retiro de visas y que el gobierno de Estados Unidos presente pruebas contundetes contra cualquier ciudadano mexicanos y que sea juzgado de acuerdo con las leyes mexicanas.

Cabe recordar que el jueves 13 de agosto López Beltrán anunció que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa y envió una carta dirigida al presidente Donald Trump en la calificó la medida como un acto “político, politiquero y propagandístico”, al estilo “hitleriano”.

El hijo de López Obrador aseguró que no había fundamentos ni pruebas de mala conducta y cuestionó directamente a Trump preguntándole si estaba enterado de la decisión.

Con información de Latinus