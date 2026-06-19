Rickettsiosis aumenta en Juárez; pide Secretaría de Salud limpieza por propagación de garrapatas

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza lanzó un llamado a los ciudadanos en mantenerse alerta y el proceso de limpieza en las viviendas por posibles casos de Rickettsiosis, principalmente en Ciudad Juárez.

“Hablando de las temporadas el tema del calor o el tema de las lluvias y el acumulamiento de agua en zonas que no son muy salubres pueden dar lugar a un tipo de enfermedades como el dengue, y entonces informamos que no tenemos ningún caso, pero si hay que decirle a la gente que se mantenga aseada en el tema y muy importante en el que no hay que quitar el dedo del renglón es en la rickettsiosis con cacharros en los patios o tener descuidados a las mascotas es algo que nos ha venido afectando sobre todo en Ciudad Juárez es necesario que reporten o acudan a los servicios para que se atiendan de manera oportuna”, comentó.

El funcionario estatal señaló que es necesario que se de una concientización de los ciudadanos en mantener el orden y limpieza en casa para evitar la prolongación de insectos que den esta enfermedad, los principales afectados por estas picaduras son los menores.

Durante la temporada de calor suelen incrementar las picaduras de animales ponzoñosos por lo cual es necesario que se den las prevenciones, asimismo asegura que se cuenta con buenos protocolos y medicamentos en unidades médicas.