Harper Beckham manda mensaje de reconciliación en medio de la pelea familiar con su hermano Brooklyn

Harper Beckham compartió fotografías con sus hermanos por el Día de San Valentín.

Este 14 de febrero, Harper Beckham compartió en Instagram un par de historias donde deseó a sus hermanos un feliz Día de San Valentín y mencionó cuánto los quiere. Las fotografías también fueron compartidas por Romeo y Victoria Beckham en medio de la controversia entre Brooklyn y sus padres.

Harper Beckham comparte fotografías con sus hermanos por San Valentín

La más pequeña del clan Beckham, Harper, compartió historias en su cuenta de Instagram donde mostró fotografías junto a sus tres hermanos mayores, Brooklyn, Romeo y Cruz, para desearles un feliz Día de San Valentín y recordarles que los quiere mucho.

Harper compartió fotografías con sus hermanos. (Instagram – @victoriabeckham)

Si bien la cuenta de Harper es privada, las fotografías fueron reposteadas por Victoria y Romeo quienes reaccionaron a los mensajes de la Beckham menor. En ambas imágenes se pueden ver a los hermanos hace algunos años en una alberca y en una playa.

Esto sucedió en medio de la tensión por la pelea entre Brooklyn y sus papás. (Instagram – @victoriabeckham)

En la primera historia, Harper añadió una felicitación a sus hermanos: “Feliz día de San Valentín a los mejores hermanos mayores en todo el enorme mundo”; mientras que en la segunda demostró su cariño a ellos: “Los quiero mucho a todos, las palabras no pueden describirlo”. En ambas, Harper etiquetó a sus tres hermanos.

Victoria Bekcham compartió esta historia de Harper. (Instagram – @victoriabeckham)

Como respuesta, Romeo Beckham compartió una de las historias de su hermana y añadió un emoji de infinito. Victoria Beckham hizo lo mismo pero con la otra fotografía compartida por Harper y agregó un emoji de corazón rojo.

Romeo Beckham también compartió la historia de su hermana. (Instagram – @romeobeckham)

La pelea entre Brooklyn Beckham y sus padres Victoria y David Beckham

Hace algunos días, en enero, Brooklyn Beckham publicó una serie de historias en Instagram donde acusó a sus padres de quererlo separar de su esposa Nicola Peltz así como de haberse “apropiado” del primer baile de la pareja en su boda, donde además, según Brooklyn, Victoria bailó de una manera inapropiada.

Brooklyn también acusó a su mamá de haber bailado inapropiadamente en su boda. (Instagram – @victoriabeckham)

Además, el mayor de los hijos de Victoria y David acusó a su madre de haber cancelado la confección del vestido de Nicola , que ella misma le había diseñado, de último momento, lo que obligó a Peltz a buscar un vestido de novia de emergencia a pesar de lo emocionada que ella estaba de usar el diseño de su suegra.

Supuestamente, Victoria canceló el vestido de novia de Nicola. (Instagram – @victoriabeckham)

Brooklyn también acusó a sus papás de querer sobornarlo para ceder los derechos de su nombre y de prestar más atención a la marca Beckham que al amor familiar, el cual según él, “se decide por la cantidad de publicaciones que se hacen en las redes sociales”. Incluso acusó a sus hermanos de haber sido enviado para atacarlo a través de estas plataformas.

Brooklyn acusó a sus padres de intentar sabotear su boda con Nicola Peltz. (Instagram – @victoriabeckham)

Desde ese momento, Brooklyn y Nicola se han separado completamente del resto de la familia Beckham, incluyendo a sus padres Victoria y David, como a sus hermanos Cruz, Romeo y Harper. Ambos bandos han continuado con su vida cotidiana, por el lado de Brooklyn, él y Nicola han compartido videos y fotografías de su vida como esposo, mientras que los Beckham también se han mostrado públicamente como familia, por ejemplo, cuando Victoria recibió un título en París.

Antes de la controversia familiar, Brooklyn fue muy cercano a sus hermanos, sobre todo con la más pequeña, Harper; sin embargo, no se sabe si pudo ver las historias de su hermana ya que no la sigue en Instagram y se desconoce si incluso la ha bloqueado de sus redes sociales.