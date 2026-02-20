Harfuch revela que hay más casos en México similares a la red de fraude de tiempo compartido ligado al CJNG

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que hay otros casos similares en el país a la red de fraudes en centros turísticos como el sancionado por Estados Unidos y la Unidad Financiera en Jalisco y Nayarit.

Cabe recordar que el jueves las autoridades estadounidenses señalaron a la empresa turística Kovay Garden de ser parte de un esquema de fraude ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Sí, hay otros casos en otros estados de la República (…) esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Irapuato, Guanajuato.

Respecto a la sanción de Estados Unidos a Kovay Gardens, cinco personas y otras 14 empresas, García Harfuch confirmó que se trata de una investigación coordinada con el país del norte.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Kovay Gardens, un complejo de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores, era usado como un medio para robar dinero a turistas estadounidenses y canadienses.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas” y José Luis Gutiérrez Ochoa, “Tolín” son los encargados de realizar cobros relacionados con los fraudes en la entidad.

“El Tolín” tiene vínculos familiares con el fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

Asimismo, dos personas identificadas como Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood” y José Eduardo Palacios Rodríguez son señaladas de participar en la red criminal como subordinados de “Tagayas”, encargándose de operar las salas de control o “call centers” donde se efectúan las estafas.

Todos fueron sancionados y no pueden establecer relaciones comerciales o transacciones en Estados Unidos.

El engaño consiste en solicitar pagos adelantados por concepto de tarifas y depósitos de impuesto antes de que el propietario pueda recibir el dinero prometido.