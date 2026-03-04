Hallan encobijado en predio en Ejido Nuevo Sacramento

El cuerpo de un hombre sin vida de aproximadamente 35 años de edad, fue hallado este mediodía envuelto en una cobija color roja.

El hallazgo fue en un predio baldío cercano a la calle Cuauhtémoc casi vias del tren en la Colonia Ejido Nuevo Sacramento, ubicado a la altura del kilómetro 25 de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y acordonar el perímetro indicando que el rostro ya se encuentra carcomido por animales del sector.

Finalmente, agentes ministeriales arribaron al lugar en espera de personal de criminalística y SEMEFO para el levantamiento del cuerpo.

Cabe recordar que, aunque el mes de marzo ha iniciado con pocas incidencias dolosas, ayer fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado en la colonia Robinson.