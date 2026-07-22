Hallan cuerpo semienterrado y envuelto en una cobija en vivienda de la colonia Granjas Avícola

Un macabro hallazgo movilizó a las corporaciones de seguridad la tarde de este miércoles, luego de que fuera localizado un cuerpo semienterrado en el patio de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Río Arno y Cebollas, en la colonia Granjas Avícola Francisco Villa.

De acuerdo con el reporte, vecinos del sector alertaron a los números de emergencia tras sospechar que en el inmueble ocurría una situación irregular. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal inspeccionaron el domicilio y localizaron un cuerpo envuelto en una cobija, parcialmente enterrado en el patio de la vivienda. Habitantes de la zona señalaron que el inmueble presuntamente es utilizado como “picadero” y aseguraron que durante la noche anterior se escucharon gritos y una riña, además de observar la entrada y salida de varios sujetos.

Los agentes municipales acordonaron la escena para preservar los indicios y posteriormente entregaron el lugar a personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes. Peritos realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cadáver, cuya identidad y causa de muerte permanecen sin confirmarse de manera oficial.