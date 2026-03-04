Hallan cuerpo calcinado en baldío de la zona oriente

El cuerpo de una persona completamente calcinado a quién al parecer le rociaron diesel, fue encontrado en un camino de terracería en un enorme predio baldío ubicado entre la Colonia Jardines de Oriente y Rinconada Oriente como a 2 km de la avenida Equus.

Fueron elementos de la Policía Municipal los primeros en llegar posteriormente; el Ejército Mexicano y Agencia Estatal de investigación quienes están a la espera de que arribe personal de criminalística para que se haga cargo del levantamiento de la evidencia y del cuerpo.