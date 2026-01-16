Hallan con vida a catedrático colombiano de la Ibero Puebla desaparecido en Nuevo León

El docente tenía reporte por desaparición desde el pasado 2 de enero, y la última vez que se conoció su paradero fue en el aeropuerto internacional de Monterrey.

Juárez, NL. La Fiscalía General del estado de Nuevo León informó la tarde de este viernes que encontraron con vida al catedrático de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, Leonardo Ariel Escobar, de 42 años y de nacionalidad colombiana, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La fiscalía estatal dio a conocer la localización de Escobar Barrios mediante sus redes sociales, después de que se realizó un operativo de búsqueda este viernes.

ImagenX @FiscaliaNL

“La #FiscaliaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”, detallaron en su comunicado.

Horas antes, el fiscal Javier Flores Saldívar, había desestimado la versión de que la ausencia de Leonardo Ariel se tratara de una desaparición forzada, así como acusó la Ibero Puebla y la asociación civil local Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADAG) el 15 de enero.

“Hasta donde tengo conocimiento, sí se tiene el registro de que la Guardia Nacional lo puso a disposición del Municipio de Apodaca. Existe evidencia efectivamente donde sale del municipio de Apodaca e inclusive recibe sus pertenencias. En el detalle exacto del términos del Registro Nacional de Detención no lo tengo ahorita porque fue la falta administrativa que cometió por la que fue detenido”, explicó.