Hallan 15 cuerpos en fosas de Jojutla; algunos de mujeres y niños

Colectivos de familiares de personas desaparecidas informaron que, durante la cuarta semana de trabajos y la quinta diligencia de exhumación en las fosas de Jojutla, Morelos, se han localizado entre 12 y 15 cuerpos, además de restos óseos. Denunciaron dilación en las labores e incumplimiento por parte del fiscal Fernando Blumenkron en la entrega del plan integral de exhumaciones.

Los trabajos se desarrollan en el panteón municipal Pedro Amaro, donde se encuentran fosas comunes en las que la Fiscalía de Morelos realizó inhumaciones irregulares durante años, de acuerdo con la información proporcionada por los propios colectivos.

En el sitio participan familiares y representantes de colectivos de búsqueda, quienes señalaron que el avance ha sido lento debido a las condiciones en que se encuentran los restos y a ajustes en la metodología de registro aplicada durante las diligencias.

En ese contexto, los colectivos acusaron que, pese a que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometió a entregar el plan integral de exhumaciones, este no ha sido presentado, bajo argumentos que calificaron como poco sólidos y sin sustento técnico suficiente, lo que ha generado incertidumbre en el desarrollo de las diligencias.

En ese contexto, los colectivos acusaron que, pese a que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometió a entregar el plan integral de exhumaciones, este no ha sido presentado, bajo argumentos que calificaron como poco sólidos y sin sustento técnico suficiente, lo que ha generado incertidumbre en el desarrollo de las diligencias.

La activista Amalia Hernández Hernández, vocera del colectivo Tetelcingo y Jojutla, explicó que la estimación de cuerpos recuperados aún no es definitiva y que el conteo se mantiene en revisión por la forma en que se están clasificando los hallazgos.

“Podrían ser entre 12 o 15 cuerpos, además de restos óseos”, señaló.

Agregó que la modificación en la nomenclatura utilizada para el registro de indicios ha complicado la individualización de los restos localizados en las fosas.

“Hubo un cambio en la nomenclatura para poder identificar absolutamente todo lo que está saliendo de las exhumaciones, lo que lo hace más complicado”, dijo.

En cuanto a los hallazgos preliminares, precisó que se han identificado restos de mujeres e infantes, aunque los datos aún están en proceso de confirmación en laboratorio. “Infantes me parece que son dos hasta ahorita; mujeres, igual, me parece que van dos”, apuntó.

Por su parte, Edith Hernández Torres, del colectivo Regresando a Casa Morelos, señaló que la intervención de instancias federales y especialistas ha incorporado disciplinas como antropología, genética, medicina legal y lofoscopía en el proceso de identificación.

Explicó que la dactiloscopía es una herramienta relevante en la identificación humana, aunque advirtió que en intervenciones previas no siempre fue aplicada, lo que pudo implicar la pérdida de información. “Alrededor de 300 cuerpos perdieron esa oportunidad de dejar su huella dactilar”, señaló.

Añadió que, aunque el proceso avanza con mayor orden técnico, el ritmo sigue siendo lento. “Creo que vamos un poco lento, pero adecuado para que los cuerpos se exhumen con dignidad”, expresó.

Los colectivos indicaron que no existe hasta ahora una cifra oficial consolidada de individuos identificados, debido a que el proceso de individualización continúa en laboratorio, y adelantaron que elaborarán un informe propio para documentar los hallazgos y construir una narrativa alternativa ante la falta de información completa por parte de las autoridades.

Fuente: Aristegui Noticias